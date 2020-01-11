Son olarak Southampton deplasmanına çıkan Tottenham, tek farklı yenilgi sonrası son 4 haftada 8 puan kaybetmiş oldu. Daha da önemlisi golcüsü Harry Kane geçirdiği sakatlık sonrası Nisan ayına kadar görev alamayacak. Jose Mourinho ile Şampiyonlar Ligi’ne katılma mücadelesi veren Tottenham, Liverpool ile oynadığı son 16 maçta sadece bir kez kazanabildi. Ev sahibinde Kane’in yanı sıra Ndombele, Sissoko, Lloris ve Ben Davies yok.

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FA Cup’ta Everton’ı ağırlayan Liverpool, geniş çaplı bir rotasyon yapmasına rağmen tek golle turlamasını bildi. Tottenham deplasmanında oynayacakları maçta takımın ağır topları yeniden ilk onbirde olacaklar. Bu sezon ligdeki tek puan kaybını Manchester United deplasmanında yapan Liverpool, 14 golle ligin en az gol yiyen ekibi. Konuk ekipte James Milner, Keita, Matip ve Lovren yok. İyileşmeye yakın olan Fabinho görev alabilir.

TEK MAÇTA ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

• Tottenham bu sezon ligdeki 21 maçın sadece 2’sinde gol yemedi.

• Liverpool ligdeki son 5 maçında gol yemedi.

• İki ekip arasındaki son 8 maçın 6’sını Liverpool kazandı.

• Liverpool’un bu sezon ligdeki 9 dış saha maçının 7’si 2,5 Gol Üstü bitti.

TEK MAÇTA ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

• İddaa programında maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği Liverpool’un kazanması yönünde. Bu maça bahis yapan üyelerin yaklaşık %35’i maçın konuk ekibin galibiyetine kesin gözüyle bakıyor.

• Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer oyun ise karşılıklı gol var/yok. Misli.com üyelerinin yaklaşık %13’ü maçta her iki ekibin de gol atacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM YAZARI BERKUK ÜNYAY NE ÖNERİYOR?

Haftanın sonucu en çok merak edilen karşılaşması. Tottenham, Mourinho ile birlikte bir süre toparlandı. Ancak son iki haftadır ligde kazanamıyorlar. Tottenham, Şampiyonlar Ligi hedefi için mutlaka kazanmak zorunda. Liverpool için söylenebilecek fazla bir şey yok. Şampiyonluk için geri sayımdalar. Hem oyun hem de futbolcu kalitesi olarak Liverpool'un önde olduğu kesin. Ama Tottenham'ın da kazanmak zorunda olması maçın gollü geçeceğine işaret ediyor.



