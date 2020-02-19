Tottenham – Leipzig canlı yayın (Tottenham – Leipzig canlı izle)
Şampiyonlar Ligi Son 16 turu ilk maçında İngiliz devi Tottenham, sahasında Almanların son dönemdeki formda ekiplerinden Leipzig’i konuk ediyor. Tottenham – Leipzig maçının detayları ve maçın canlı skor takibi Fanatik.com.tr’de… Maç başladı.
Tottenham ile Leipzig, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında İngiltere'de kozlarını paylaşıyorlar.
TOTTENHAM - LEİPZİG CANLI İZLE
Mourinho ile Premier Lig'de son haftalarda üst üste kazanan Londra ekibi, Leipzig karşısında avantajlı skoru elde etmenin peşinde. Leipzig ise İngiltere deplasmanında rakibini yenerek tur şansını ikinci maça taşımak istiyor.
CANLI ANLATIM
Maç başladı.
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İki dev arasında oynanacak mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetiyor. Bahattin Duran ve Tarık Ongun yardımcılıklarını yapıyorlar.
Tottenham – Leipzig ilk 11’ler:
Tottenham: Lloris, Aurier, Sanchez, Alderweireld, Davies, Gedson Fernandes, Winks, Lo Celso, Alli, Moura
Leipzig: Gulacsi, Klostermann, Ampadu, Halstenberg, Laimer, Sabitzer, Mukiele, Angelino, Nkunku, Werner, Schick