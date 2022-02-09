Tottenham Hotspur - Southampton maçı öncesi bilinmesi gerekenler

Tottenham Hotspur, kendi sahasında Premier Lig mücadelesinde karşı karşıya geleceği Southampton'a karşı yenilmezlik serisini devam etmek istiyor.

İki takım arasındaki önceki Premier Lig maçında, Aralık ayında St. Mary's Stadı'nda 1-1 berabere kaldı. Southampton'ın golünü 25. dakikada James Ward-Prowse atarken, Spurs'ün golünü 41. dakikada penaltıdan Harry Kane kaydetti.

Tottenham, Stamford Bridge'de Chelsea'ye karşı oynadığı son Premier Lig maçını 2-0 yenilirken dokuz maçtır yenilmezlik serisini sonlandırdı. Ev sahibi takım bu seride 6 galibiyet 3 beraberlik almıştı. Misafir takım Southampton, son lig maçında St. Mary's Stad'nda Manchester City ile 1-1 berabere kaldı.

Tottenham, milli aranın ardından kupa mücadelesinde Brighton'ı 3-1 yenerek FA Cup'ta bir üst tura yükseldi. Spurs, evinde oynadığı son beş maçın dördünü kazandı güzel bir seri yakaladı.

Tottenham, Southampton ile oynadığı son altı iç saha maçını kazandı ve ev sahibi takımın önemli oyuncuların dönüşüyle, kuzey Londra ekibi galibiyete yakın taraf.



