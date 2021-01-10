Tottenham, İngiltere FA Cup 3.tur maçında İngiltere 8.lig seviyesine denk gelen Kuzey Londra Ligi'nde küme düşen ve herhangi bir ligde yer almayan Marine takımına konuk oldu. Jose Mourinho'nun ekibi rakibini 5-0 mağlup etti ve bir üst tura çıktı. Antrenman sahasına benzeyen sahanın yanında yer alan evlerden maçı izleyen şanslı ev sahipleri ile Mourinho'nun fotoğrafı gündem oldu

Tottenham Hotspur'un, İngiltere Federasyon Kupası'nda Marine AFC ile karşılaştığı maçta oyuna giren 16 yaş 163 günlük Alfie Devine, kulüp tarihinde forma giymiş en genç oyuncu unvanını aldı. Tottenham, rakibini Vinicius (3), Lucas Moura ve Devine'in golleriyle 5-0 yendi



