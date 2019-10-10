Tottenham devre arasında Vedat Muriqi için geliyor!

Performansıyla birçok dev kulübün takibine giren Vedat Muric için ilk somut adım atılmak üzere. Vedat'ı Fenerbahçe'nin tüm maçlarında izleten Tottenham, golcü ismi milli maçlarda da markaja alacak. İngiliz ekibi ara transfer döneminde Vedat Muric'i kadrosuna katmak istiyor.

TOTTENHAM ÇOK İSTİYOR...

İngiliz basını Tottenham'ın bir süredir gündeminde bulunan F.Bahçe'nin golcüsü Vedat'ın transferinin ocak ayında tamamlanabileceğini duyurdu. Vedat bu sürede izlenmeye devam edecek.

TEKLİFİN CAZİP OLMASI ŞART

Ocak ayında Tottenham'ın F.Bahçe'nin kapısını çalacağını söyleyen Sport Witness, rakamdan ise bahsetmedi. F.Bahçe'nin Vedat'ı satması için de teklifin çok cazip olması gerekiyor.

Kaynak: Takvim