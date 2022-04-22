Tottenham Denzel Dumfries’in peşinde

Tottenham menajeri Antonio Conte, Tottenham yönetiminden kanat beki transferi talebine devam ediyor. Emerson Royal ve Matt Doherty’nin performanslarını yetersiz bulan Conte geçtiğimiz ara transfer döneminde de aynı talepte bulunmuş ve bunun üzerine Tottenham Adama Traore transferini bitirmek istemiş ancak oyuncuyu Barcelona’ya kaptırmıştı.

Tottenham’ın İtalyan sportif direktörü Fabio Paratici ve menajer Antonio Conte’nin oyuncu transferinde İtalya pazarını sık kullandıkları biliniyor. Aradıkları oyuncuyu yine İtalya’da eski kulübü Inter’de bulan ikili önümüzdeki transfer döneminde Denzel Dumfries’i kadrosuna katmak istiyor.

Geçtiğimiz yaz PSV Eindhoven’den 14 milyon euro karşılığında Inter’e transfer olan Dumfries, bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekti. Inter’in sözleşmesinin bitimine 3 yıl olan Hollandalı kanat beki için 35-40 milyon euro civarlarında bir bonservis bedeli talep edeceği öngörülüyor.



