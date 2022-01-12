Tottenham - Chelsea maç sonucu: 0-1

Tottenham ile Chelsea, İngiltere Lig Kupası Yarı Final maçında kozlarını paylaştı. Stamford Bridge'te oynanan ilk maçı Chelsea, Kai Havertz ve Ben Davies'in (Kendi kalesine) golleriyle 2-0 kazanmıştı. Sahaya skor avantajıyla çıkan olan Thomas Tuchel'in ekibi, evine final biletiyle döndü.

Tottenham'ın mabedinde oynanan rövanş mücadelesini de Maviler, Alman stoperi Antonio Rüdiger'in tek golüyle 1-0 kazandı. Toplamda 3-0'lık sonuçla Chelsea finale yükseldi. Ev sahibi ekip ise kupaya veda etti.

Chelsea'nin finaldeki rakibi Arsenal-Liverpool eşleşmesinin galibi olacak.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI:

9' Chelsea savunmasında topla buluşan Rüdiger uzun oynadı, savunmadan seken top Werner'in önüne düştü. Alman yıldız aşırtma vuruş denedi ancak top üstten dışarda.

11' Chelsea atağında yine Rüdiger savunmadan uzun vurdu, bu kez Lukaku ceza sahasına girer girmez vurdu kaleci Gollini başarılı.

13' Tottenham bu kez geldi. Moura hızla ceza alanı yayına doğru girerken şansını denedi ancak çerçeveyi bulamadı.

GOL

18' Mount korneri kullandı altı pasın üzerinden Rüdiger kafayı vurdu ve fileleri sarstı. Dev maçta Chelsea 1-0 önde.

23' Hudson Odoi ters köşeye doğru ayak içiyle şık vurdu ancak kaleci Gollini topu çeldi.

37' Tottenham atağında sağ çaprazdan Emerson ceza alanına girerken vurdu ancak Kepa başarılı.

PENALTI İPTAL

40' Höjbjerg, Rüdiger'in müdahalesi sonrasında ceza alanında yerde kalınca hakem beyaz noktayı gösterdi. Ancak VAR incelemesi sonrasında penaltı iptal edildi.

45' İlk yarının sonuna +3 ekleniyor.

İlk devre sona erdi.

46' İkinci yarı başladı.

48' Chelsea yine aynı organizasyonla gole çok yaklaştı. Kornerden Mount ortaladı, Rüdiger kafayı vurdu ancak bu kez aut.

PENALTI İPTAL

56' Kane savunma arkasına kaçan Moura'yı gördü, ceza alanı içinde Kepa'nın müdahalesiyle Moura yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterse de VAR incelemesi sonrasında karar yine iptal edildi.

60' Sol kanattan gelişen atakta Ben Davies ortaladı, Emerson kafayı vurdu ancak Kepa gole izin vermedi.

GOL İPTAL

63' Moura'nın pasında topla buluşan Kane ağları sarstı ancak mücadelenin hakemi ofsayt gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

79' Sap çaprazdan Winks kaleyi düşündü ancak isabet sağlayamadı.

80' Ziyech serbest vuruşu ceza sahası içine kullandı savunmadan seken topa Jorginho gelişine vurdu ancak auta çıktı.

90' Mücadelenin sonuna +6 eklendi.

..Ve karşılaşma sona erdi. Chelsea finale yükselen ilk ekip olurken, Tottenham turnuvaya veda etti.

Tottenham-Chelsea 11'ler:

Tottenham: Gollini, Emerson, Tanganga, Sanchez, Davies, Doherty, Hojbjerg, Winks, Lucas, Lo Celso, Kane.

Chelsea: Kepa, Christensen, Sarr, Rüdiger, Azpilicueta, Jorginho, Kovacic, Hudson-Odoi, Mount, Werner, Lukaku.