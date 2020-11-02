Tottenham, Brighton'ı Gareth Bale ile yıktı!
İngiltere Premier Lig’in 7. haftasında Tottenham, konuk ettiği Brighton and Hove Albion’u 2-1 yendi. 70. dakikada oyuna dahil olan Galli yıldız Gareth Bale, 73. dakikada attığı golle Tottenham'a galibiyeti getiren isim oldu.
Premier Lig’in 7. haftasında Tottenham, Brighton and Hove Albion’u konuk etti. Tottenham Hotspur Stadı’nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi ekip, 13. dakikada penaltıdan Harry Kane’in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci devrenin başlarında daha atak bir oyun sergileyen Brighton and Hove Albion, 56. dakikada Tariq Lamptey’in ağları sarsmasıyla skoru 1-1’e getirdi. Tottenham, oyuna 70. dakikada dahil olan yeni transferi Gareth Bale’in 73. dakikadaki golüyle yeniden öne geçerek karşılaşmayı 2-1 kazandı.
Tottenham’da daha önce 2007-2013 sezonları arasında forma giyen 31 yaşındaki Bale, 7 yıl 166 gün sonra yeniden takımı adına fileleri havalandırdı.
Bu sonuçla puanını 14’e çıkaran Tottenham, ligde maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. Brighton and Hove Albion ise 5 puanda kaldı.