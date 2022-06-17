Premier Lig'de geçtiğimiz sezonu 4. sırada tamamlayan Tottenham, kadrosunu Brighton'dan Yves Bissouma ile güçlendirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada 25 yaşındaki futbolcu ile 2026 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Tottenham, futbolcu için ödenen bonservis bedelini açıklamazken, İngiliz basınında yer alan haberlere göre kulübün kasasından 25 milyon Sterlin çıktı.

2018 yılından bu yana Brighton forması giyen Bissouma, geçtiğimiz sezon 28 maçta forma giyerken 2 gol ve 2 asistlik skor katkısı sağlamıştı.



