Tottenham - Borussia Dortmund maç sonucu: 3-0

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu mücadelesinde İngiliz ekibi Tottenham Hotspur, sezonun flaş ekiplerinden Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'u konuk etti.

Tottenham'da sakatlıkları nedeniyle Harry Kane, Dele Alli ve Ben Davies gibi önemli isimler sakatlıkları nedeniyle forma giyemezken Dortmund da yıldızı Marco Reus'un yanı sıra Piszczek ve Weigl'dan faydalanamadı.

Tottenham Hotspur maça Lloris, Aurier, Alderweireld, Sanchez, Foyth, Vertonghen, Winks, Sissoko, Eriksen, Lucas, Heung-Min Son 11'iyle başlarken Dortmund ise Burki, Toprak, Zagadou, Diallo, Hakimi, Delaney, Witsel, Dahoud, Gotze, Pulisic, Sancho ile sahaya çıktı.

Wembley'de oynanan mücadelesinin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Ev sahibi Tottenham, iyi başladığı ikinci yarının hemen başında Heung-Min Son ile golü buldu ve 1-0'lık üstünlüğü yakaladı.

İngiliz ekibi, 83. dakikada ise Belçikalı stoperi Jan Vertonghen'in golüyle skoru 2-0'a getirdi.

Tottenham'ın teknik direktörü Mauricio Pochettino, maçın 84. dakikasında Lucas Moura'yı çıkarıp yerine İspanyol forvet Fernando Llorente'yi aldı ki tecrübeli golcü oyuna girdikten 2 dakika sonra 86. dakikada takımını tur için çok daha avantajlı hale getiren golü attı: 3-0

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde sadece Atletico Madrid'e 2-0, Bundesliga'da ise Fortuna Düsseldorf'a 2-1 kaybeden Dortmund, bu sonuçla en farklı yenilgisini almış oldu.

Turu geçecek takımı belirleyecek rövanş maçı ise 5 Mart'ta Borussia Dortmund'un ev sahipliğinde oynanacak.