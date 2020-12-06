Tottenham - Arsenal maç sonucu: 2 - 0
Tottenham 11.haftada oynanan derbi maçında Arsenal’ı 2-0 mağlup etti ve liderliğini korudu. Jose Mourinho yönetiminde bu sezon çok iyi bir performans gösteren Tottenham puanını 24 yaparken yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı. Arsenal ise 13 puanla alt sıralarda kaldı
Premier Lig’in 11. haftasında Tottenham ezeli rakiplerinden Arsenal’ı 2-0 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.
Ev sahibi ekip, 13. dakikada Son ve 45+1. dakikada Harry Kane’in kaydettiği gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Tottenham, puanını 24’e yükseltirken, son dönemde başarısız sonuçlar alan Arsenal 13 puanda 15.sırada kaldı.