İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Wolverhampton forması giyen İspanyol fytbolcu Adama Traore ile ilgileniyor.

Sky Sports'ta yer alan habere göre Tottenham ile Wolverhampton arasında Adama Traore transferi için görüşmeler sürerken, Wolverhampton, futbolcunun bonservisi için 25 milyon Sterlin talep ediyor.

Yaz transfer döneminde de Traore'yi kadrosuna katmak isteyen Tottenham'ın bu sefer transferi sonuçlandırmak istediği de belirtilenler arasında yer alıyor.

Takımın teknik direktörü Bruno Lage ise futbolcuyu kolay kolay bırakmayacağını belirterek, "Tottenham'ın sezon başında Harry Kane'i ne kadar koruduğunu hatırlıyorum. Biz de oyuncumuzu koruyacağız çünkü Adama'ya çok inanıyoruz. Sözleşmesinde sadece 1 yılı kaldı. Kulüple görüşmeleri sonucu geleceğine karar verecekler. Ondan memnunum tek söyleyebileceğim bu." sözlerini söyledi.

Bu sezon Wolverhampton formasıyla 22 maça çıkan Traore'nin İngiliz kulüple 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.







