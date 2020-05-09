Kan dolaşımında yer alan albumin ve globulin protein değerlerini ölçmek adına yapılan çalışmalara TK testi denmektedir. Özellikle yapılan test ile beraber referans aralığını görmek oldukça önemlidir. Zira kanda yer alan total protein böbrek ve karaciğer fonksiyonları ile beraber beslenme durumuna anlamı açısından ciddi bir yer teşkil ediyor. Bu yüzden genel olarak koldan alınan kan ile beraber yapılan kan testi üzerinden, bu değerin birey üzerinde ne durumda olduğu ortaya çıkarılmaktadır.

Total protein (TP) nedir, normal değeri kaç olmalı?

Bu konuda en merak edilen konular arasında TP normal değerinin kaç olması gerektiğidir. Bu durum yetişkinler ile beraber yaşa bağlı olarak çocuklar açısından değişkenlik göstermektedir. Genel olarak total protein referans aralığı için sağlıklı bir insanda bulunması gereken normal değer, ‘6.2 - 8.3 g/dl’ olmalıdır. Ancak laboratuvara göre test ile beraber cihazlara bağlı olarak bu değer değişkenlik gösterebilir. Bu doğrultuda raporda yer alan referans değerlerine bakmak suretiyle, ele alınacak değerlendirme daha sağlıklı bir sonuç ortaya çıkarır.

Aynı şekilde TP değeri doğumdan itibaren çocukluk ve ergenlik dönemine bağlı olarak farklı yaş kriterlerine göre değişik değerler ortaya çıkarır. Hatta prematüre doğum ile beraber aynı zamanda aylık ve yaş seçeneğini bağlı olarak çocukların ayrı total protein değeri ortaya çıkmaktadır. Bu durum değer açısından laboratuvardan laboratuvara farklılık yaratabilir. Uzman doktorun ele alacağı değeri bağlı olarak hesaplanır. Ancak prematürden başlamak suretiyle 15 yaşına kadar değer, ‘3.6 ila 8.0’ arasında değişkenlik gösterir.

Total protein (TP) yüksekliği veya düşüklüğünün nedeni nedir?

Belli başlı bazı sebeplerden dolayı total protein yüksekliği veya düşüklüğü meydana gelebilmektedir. Protein yaşamsal kaynak olarak çok önemli bir değere sahip olduğundan dolayı, mutlaka referans aralığında bulunması oldukça önemlidir. O yüzden kan testi üzerinden hemogram yani kan sayımı ile ortaya çıkabilecek değerler karşısında, düşük rüyada yükseklik miktarının doğru belirlenmesi çok önemlidir. Bu doğrultuda total protein değerinin yüksekliği açısından ele alındığı zaman, belli başlı bazı nedenler buna sebep olmaktadır.

- Aşırı sıvı kaybı sonucu,

- Hiperimmünglobulin sendromu, (Ateş ile beraber devam eden karın ağrısı ve döküntü üzerinden yaşanan sorun)

- Gammapatilerde total protein yükselmesi,

Bu gibi sebeplerin dışında özellikle Total protein düşüklüğü, yüksekliğine göre çok daha ciddi hastalık sorunları taşıyabilmektedir. Özellikle eğer referans aralığının altına düşen bir durum söz konusu ise, mutlaka gerekli tahliller ile beraber teşhis üzerinden tedavi yöntemlerinin ele alınması çok önemlidir.

- Ödemlerde,

- Yanık sorunlarında,

- Travmalarda,

- Nefrotik sendromlar,

- Karaciğer hastalığı,

- Kanser,

- Beslenme bozuklukları üzerinden gelen sorunlar,

- Kronik enfeksiyonlar,

- Asite maruz kalınan durumlarda,

- Bağırsakların sindirim görevini gerçekleştirmemesi sonucu,

- Hamilelik durumu,

Bu gibi problemler total protein değerinin düşüklüğüne işaret eden hastalıklar olarak öne çıkmaktadır. Özellikle hamilelik döneminde yaşanan aşırı TP düşüklüğü sebebiyle gebelik zehirlenmesi gibi durumlardan şüphelenmek mümkündür. Böyle durumlarda takip oldukça önemlidir.

Total protein (TP) değerini düşürmek veya yükseltmek için ne yapılmalı?

TP değerinin hem düşüklüğü hem de yüksekliği belli başlı bazı hastalıklar ve sorunlara işaret edebilmektedir. Böyle durumlarda yapılması gereken uzman bir doktora başvurmaktır. Çok geç kalmadan koldan gerçekleştirilecek olan kan testi ile beraber kan sayımı Yani hemogram ele alınır. Daha sonra düşüklüğü ya da yüksekliği üzerinden ek tahliller ile beraber kesin sonuç ortaya çıkarılır.

Sonuç eğer total protein değerinin üzerinden bir durum söz konusu ise belli başlı bazı ilaç tedavisi ile beraber sağlıklı bir yaşam oldukça önemlidir. Ancak söz konusu düşük olduğu zaman çok ciddi ve ölümcül hastalıklardan bahsetmek mümkündür. Böyle durumlarda daha detaylı inceleme ile beraber uzman doktor kontrolü altında, gerekli tedavi yöntemlerinin ele alınması çok önemlidir.