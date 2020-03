Beşiktaş formasını 2015-18 sezonları arasında başarıyla giyip 2 kupa kazanmasının ardından Çin Halk Cumhuriyeti’nin yolunu tutan Dusko Tosic, Corona virüs sebebiyle yaşadıklarını sadece FANATİK’e anlattı. İki sezon önce Siyah- Beyazlılar’a tam 4.5 milyon Euro bonservis bedeli kazandırarak Guangzhou RF’in yolunu tutan başarılı savunmacı, Çin’de başlayan virüs salgınının hayatlarını baştan sona etkilediğini belirtip ülkede karşılaştığı ortamı ve son gelişmeleri Beşiktaş Editörümüz Gökmen Özcan’a anlattı. İşte Dusko Tosic’in sözleri...

‘Türk hava Yolları’nın son uçuşuyla ayrıldım’

“Çin Ligi’nde sezonun bitmesinin ardından 1 aylığına ülkem Sırbistan’a gittim. Sonrasında Dubai’de bir süre tatil yapıp Çin’e döndüm. Çin yeni yılının kutlandığı dönemde, Ocak ayının son haftasında Dubai’den Guangzhou’ya gelmiştim. Ülkedeki Corona virüs salgınından bilgimiz vardı. Dikkatli olmaya çalışıyorduk. Çalışmalara başladığımın ilk günü idmandan sonra teknik direktörümüz yanıma geldi ve bana, ‘Antrenmanını bitirdikten sonra oyalanmadan hemen evine geri dön’ dedi. Ben de buna uydum. Bana, bir süre Guangzhou’daki evimde beklemem söylendi. Ardından, ‘Virüs sebebiyle çalışmalar askıya alındı. Tüm yabancı oyuncular, ülkelerine geri dönebilir’ bilgisi verildi. Sonrasında ben de hemen menacerimi aradım. O süreçte Çin’den yapılan uçuşlar bir bir iptal edilmeye başlanmıştı. Biz de Türk Hava Yolları’nın son uçuşunu bulabildik.”

‘İstanbul’da 1 gün kaldım’

“Evden havalimanına giderken gördüklerim inanılmazdı. Adeta dünyanın sonu gibiydi... Ancak o durumda bile bir korku hissetmedim. Beşiktaşlı taraftarların benim için kullandığı bir lakap var: Tank! Ve bir tank, asla korkmaz! Bu yüzden ben de korku yaşamadan ve olabildiğince sakin kalarak hareket ettim. Ve 31 Ocak’taki Çin’den Türkiye’ye son uçakla İstanbul’a geldim. Burada 1 gün kaldıktan sonra hemen ülkem Sırbistan’a gittim. 1 ay Sırbistan’da kaldım. Sonrasında biz, Çin’deki durumdan dolayı Dubai’de çalışmalara başlayacaktık. Kulüpten böyle bilgilendirildik. Ancak kamp, iptal edildi. Virüsün Avrupa başta olmak üzere birçok ülkeye sıçraması sebebiyle Çinli futbolcular Çin’e geri döndü.”

‘Talisca da benimle aynı durumda’

“İzinli olup kendi ülkelerinde bulunan futbolculardan da Çin’e gelmeleri istendi. Ancak yabancı oyuncular olarak biz, bu talebe olumlu yanıt veremedik. Çünkü başta Avrupa olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde uçuşlar askıya alınmış durumda. Geri dönmemiz mümkün değil. Çin Ligi’nde forma giyen; Graziano Pelle, Oscar Santos, Hulk, Anderson Talisca ve Marko Arnautovic gibi futbolcular da aynen benim gibi Çin’e geri dönemiyor. Çünkü onların da uçuşları yok. Ancak bir şekilde geri dönmemiz gerekiyor. Çünkü hepimizin kulüpleriyle olan kontratları sürüyor. Benim Guangzhou RF’le 1 yıl daha sözleşmem var.”

’Virüsten etkilenen arkadaşım yok’

“Çin’de ligin Nisan ayının son haftasında başlaması planlanıyor. Bu yüzden geri dönüp çalışmalara başlamamız gerekiyor. Çocuklarımla birlikte Belgrad’taki evimdeyim. 8 gündür de evimden çıkmadım. Gelişmeleri evimizden takip ediyoruz. İdman yaparak, film izleyerek, kitap okuyarak, çocuklarımın derslerine yardımcı olarak zamanımı geçiriyorum. Tüm dünyadaki gelişmeleri endişeyle takip ediyorum. Umarım en kısa süre içerisinde Corona virüs sorununu atlatırız. Çin’deki takım arkadaşlarımla iletişim halindeyiz. Corona virüs, Guangzhou’da da görüldü ama takım arkadaşlarımda virüsten etkilenen birisi yok.

'Beşiktaş’la yollarımız bir gün yine kesişebilir'

“Türkiye’yi çok seviyorum. Beşiktaş’ı ve taraftarını çok seviyorum. Onlar bana her zaman gönderdikleri mesajlarla destek veriyor. Beni unutmadıklarını biliyorum. Ben de onları unutmadım. Umarım bir gün yine yollarımız yine kesişir. Bunu hayatımdaki birçok şeyden daha fazla isterim”

“Guangzhou’ya transfer olduktan sonra Türkiye’ye geri dönme ihtimalim birkaç kez oldu. Geçen sezonun sonunda ve ara transfer döneminde bu konuda ümitliydim. Ancak gerçekleşmedi. 35 yaşındayım ama iyi hissetmeye devam ettikçe futbol hayatımı sürdürmek istiyorum. Ortada Atiba ve Emre Belözoğlu gibi örnekler var. Kendinizi iyi seviyede tutarsanız çok çalışırsanız emekliliğini olabildiğince geciktirebilirsiniz. Beşiktaş’ta yeniden forma giymek neden olmasın...”

‘Kulübümden severek ayrıldım’

“Türkiye’yi çok seviyorum. Beşiktaş’ı ve taraftarını çok seviyorum. Onlar bana her zaman sosyal medyadan gönderdikleri mesajlarla destek veriyor. Beni unutmadıklarını biliyorum. Ben de onları unutmadım. Her zaman kalbimde yer almaya devam edecekler... Bir kez Kartal, her zaman Kartal... Umarım bir gün yine yollarımız kesişir. Bunu hayatımdaki birçok şeyden daha fazla isterim. Beşiktaş’tan severek ayrıldım. Kulübümüz, ekonomik olarak problem içerisindeydi ve ben de Beşiktaş’a para kazandırmak istedim. Kulübüme bu konuda da bir katkı yapabildiysem ne mutlu bana.”

Gökmen Özcan