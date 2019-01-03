Tosic, Beşiktaş'a geri dönmek istiyor

Beşiktaş’tan 4.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Guangzhou kulübüne transfer olan Tosic’in, Çin’de mutsuz olduğu ve Beşiktaş’a geri dönmek istediği öne sürüldü.

03 Ocak 2019, Perşembe 10:11
- A +
Tosic, Beşiktaş'a geri dönmek istiyor

telegraf.rs’de yer alan haberde; Sırp oyuncunun savunma kalitesini artırır umuduyla transfer edildiği ancak beklenenden daha düşük bir performans sergilediği hatırlatıldı. Tatmin edici olmayan bu sonuçların ardından Çin ekibinin de Tosic’le yolları ayırma niyetinde olduğu belirtildi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in, oyuncunun geri dönüşünden memnun kalacağı belirtilen açıklamada, Dusko Tosic’in aldığı 5.8 milyon euroluk ücreti Beşiktaş’ın ödemesinin zorluğu da vurgulandı. (Akşam)

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.