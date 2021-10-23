TOSFED’de Eren Üçlertoprağı tek aday

153 delegenin teklif beyanı ile resmi adaylık başvurusunu yapan Üçlertoprağı, yeniden seçilmesi halinde sorumluluklarının daha da artacağının bilinciyle, yüksek bir motivasyon sahip bir şekilde göreve hazır olduklarını dile getirdi.

Eren Üçlertoprağı, "Takdirleri ve güçlü destekleri için kulüp başkanlarımıza ve Delegelerimize şükranlarımı sunuyor, genel kurulumuzun ülkemiz, sporumuz ve camiamız için hayırlı olmasını diliyorum. Yönetim kurulu ile birlikte geliştirdiğimiz projeleri devam ettirmenin yanı sıra, yeni dönemde en büyük hedefimiz tesisleşmeye ağırlık vermek olacak" dedi.

Üçlertoprağı, geçtiğimiz dönemde iki kez Formula 1 ve iki kez de Dünya Ralli Şampiyonası gibi çok önemli uluslararası organizasyonları üst düzey başarıyla tamamladıklarını belirterek, son dönemde genç sporcularla ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil ettiklerini ve bu başarıların devam edeceğini ifade etti.

5 Aralık 2015’te yapılan TOSFED Olağanüstü Genel Kurulu sonrası seçilen yeni yönetimde TOSFED Başkan Vekili olarak görev alan Üçlertoprağı, 28 Şubat 2019’da yapılan TOSFED Olağanüstü Genel Kurulu’nda başkanlık görevine seçildi. Üçlertoprağı, 2017 yılından bu yana FIA Motorsporları Konseyi’nde en genç vekil üye olarak görevine de devam ediyor.