TOSFED Dijital Pist Şampiyonası'nda 14 sürücü 10 etkinlik, toplam 20 yarışa katılacak ve Türkiye'nin ilk dijital pist şampiyonu olmak için mücadele edecek.

Oldukça yüksek başvurunun olması sebebiyle en hızlı 14 kişiyi belirlemek için eleme seansları gerçekleştiriliyor. 18 Mayıs'ta bitmesi planlanan eleme seanslarının ardından en hızlı 14 dereceye sahip isim, gerçek sezonda yarışmaya hak kazanacak.

Elemelerin üçüncü gününde 2:26.238 derecesiyle ilk sırada yer alan Serkan Çetin, 2. sırada yer alan Atalay Buğrahan Ant ve 3. sırada yer alan Emre Can Ünal 4. gün sonunda da yerlerini korudular.

Bugün gerçekleştirilen iki eleme seansında özellikle ilk seans oldukça rekabetçiydi. Toplam 5 sürücü 2:25'li tur zamanları kaydederek ilk 14 sürücü arasına dahil oldular ancak her gün gelişen derecelerle birlikte 2:26'lı dereceler şimdiden büyük ölçüde elendi. Bu gidişle 2:25'li tur zamanlarından da elenenler olacak gibi görünüyor.

2:25.710 yapan Doğan Cem Atabay listeye 4. sıradan giriş yaparken 0.008 sn yavaş kalan Caner Başol 5. sıradan listeye girdi. Böylece dünü 4. sırada tamamlayan Doğan Ergin 6. sıraya gerilemiş oldu.

Elemelerin 4. günü geride kalırken ilk 14 içerisinde 2:26'lı sadece 3 derece kaldı.

Bugünkü ilk elemelerde ilk 14 içerisine giremese de özel bir parantez açmamız gereken bir oyuncu vardı. Henüz 7 yaşında olan Rüzgar Evci, oldukça rekabetçi ve istikrarlı bir seans geçirdi ve 2:26.478'lik derecesiyle en hızlı turdan yaklaşık 1 sn geride kalarak ilk 14 içerisine giremedi. Buna rağmen Rüzgar, yaşına göre yapmış olduğu sürüşle göz doldurdu.