TOSFED Dijital Pist Şampiyonası elemelerinde 2. gün tamamlandı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun (TOSFED) düzenlemiş olduğu Dijital Pist Şampiyonası kapsamında düzenlenen elemelerde 2. gün geride kaldı.

Bildiğiniz üzere TOSFED Dijital Pist Şampiyonası'nda 14 sürücü 10 etkinlik, toplam 20 yarışa katılacak ve Türkiye'nin ilk dijital pist şampiyonu olmak için mücadele edecek.

Oldukça yüksek başvurunun olması sebebiyle en hızlı 14 kişiyi belirlemek için eleme seansları gerçekleştiriliyor. 18 Mayıs'ta bitmesi planlanan eleme seanslarının ardından en hızlı 14 dereceye sahip isim, gerçek sezonda yarışmaya hak kazanacak.

Dünkü iki eleme seansının ardından en hızlı isim 2:26.387'lik derecesiyle Soner Akdeniz olmuştu. Bugünkü iki seansın ardından klasman değişti. İkinci gün elemelerinin ardından Serkan Çetin 2:26.238 derecesiyle ilk sıraya yükselirken 2:25.608'lik derecesiyle Atalay Buğrahan Ant 2. sıraya yükseldi.

Dünkü seansların en hızlı ismi olan Soner Akdeniz ise 3. sıraya gerilemiş oldu. Elemeler iki seansla devam edecek.