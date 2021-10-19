TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, seçime tek aday olarak girecek

TOSFED’den yapılan açıklamaya göre, başkan adaylığı için başvuru süresi sona erdi. Federasyonun mevcut başkanı Üçlertoprağı, 27 Ekim’de Ankara’da gerçekleştirilecek genel kurulda tek aday olarak yer alacak.

TOSFED’in İstanbul ofisine giderek 153 delegenin teklif beyanı ile resmi adaylık başvurusunu yapan Üçlertoprağı, sorumluluklarının daha da artacağının bilinci ve daha yüksek bir motivasyonla göreve hazır olduklarını belirterek, "Takdirleri ve güçlü destekleri için kulüp başkanlarımıza ve delegelerimize şükranlarımı sunuyor, genel kurulumuzun sporumuz ve camiamız için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Eren Üçlertoprağı, yönetim kurulu ile birlikte geliştirdikleri projeleri devam ettirmek ve yeni projeleri hayata geçirmek istediklerini kaydetti.

Üçlertoprağı, 28 Şubat 2019’da yapılan TOSFED Olağanüstü Genel Kurulu’nda başkanlığa seçilmişti. (AA)