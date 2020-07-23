Torunoğulları: Gökhan Gönül takımda kalacak

Beşiktaş’ta geleceği konusunda soru işaretleri bulunan Gökhan Gönül için yönetici Erdal Torunoğulları konuştu. 4 yıldır Siyah-Beyazlı forma altında mücadele eden 35 yaşındaki başarılı sağ bek ile yola devam edeceklerini açıklayan Torunoğulları, yıldız oyuncunun hiçbir yere gitmeyeceğini söylerken, “Gökhan takımda kalacak, onu bırakmayacağız” diyerek ortaya çıkan söylentilere son noktayı koydu.