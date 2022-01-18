Fatih Terim'in görevine son verilmesi sonrası teknik direktörlük için Domenec Torrent ile anlaşan ve İspanyol hoca ile çıktığı ilk maçta Hatayspor'a 4-2 yenilen Galatasaray 'da gözler transfere çevrilmiş durumda.

Öncelikle kaleye ve orta sahaya transfer isteyen yeni teknik direktör Torrent, orta alana yapılacak olan takviye için aradığı özellikleri Sarı-Kırmızılı yönetimle yaptığı toplantıda ifade etti.

Takvim'in haberine göre; İspanyol hocanın, Manchester City'de görev yaptığı dönemden öğrencisi olan ve 2017-2019 arasında Sarı-Kırmızılı formayı giyen Fernando Reges gibi orta alanda oyunu iki yönlü oynayabilen, geriden oyun kurma konusunda becerikli ve lider karakterli bir futbolcu istediği öğrenildi.

Fernando tipi oyuncu...

Yöneticilerle yaptığı toplantıda Fernando tipinde bir oyuncu aradığını belirten Domenec'in orta saha transferine çok önem verdiği ve takımdaki mevcut futbolcuların topu oyuna sokma konusunda yeterli olmadığı yönünde görüş bildirdiği belirtiliyor.

Orta saha transferi için uzun bir süredir Gedson Fernandes ile temaslarını sürdüren Galatasaray yönetiminin Torrent'in talebi sonrası ise orta alana daha tecrübeli ve hazır bir oyuncu transfer etmek için kolları sıvadığı öne sürülüyor.











