NBA’de New York Knicks, Toronto Raptors’ı 120-103 yenerek üst üste 9. galibiyetini aldı.

NBA’e 8 maçla devam edildi. Doğu Konferansı’nın güçlü ekiplerinden Knicks, sahasında Raptors’ı mağlup ederek yükselen performansını sürdürdü. New York temsilcisi bu galibiyetle, 2013 yılından sonra ilk kez 9 kez üst üste kazanmış oldu.

Knicks’te Julius Randle 31 sayı, 10 ribaunt ve Barrett 25 sayı, 12 ribaunt ile "double-double" yaparak takımlarına galibiyeti getiren oyuncular oldu.

Raptors’ta Fred VanVleet ve Anunoby 27, Pascal Siakam 26 sayı üretti.

Gecenin sonuçları

​New York Knicks-Toronto Raptors: 120-103

Milwaukee Bucks-Philadelphia 76ers: 132-94

Indiana Pacers--Detroit Pistons: 115-109

New Orleans Pelicans-San Antonio Spurs: 108-110

Miami Heat-Chicago Bulls: 106-101

Dallas Mavericks-Los Angeles Lakers: 108-93

Utah Jazz-Minnesota Timberwolves: 96-101

Denver Nuggets-Houston Rockets: 129-116