Toronto serisini 14 maça çıkardı

Brooklyn Nets’i 119-118 yenen Toronto Raptors, galibiyet serisini 14 karşılaşmaya çıkardı. Toronto böylece tarihinin en uzun galibiyet serisini geliştirmeye devam etti.

09 Şubat 2020, Pazar 10:06 Son Güncelleme:
- A +
Toronto serisini 14 maça çıkardı

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Brooklyn Nets’i 119-118 yenen Toronto Raptors, galibiyet serisini 14 karşılaşmaya çıkardı. NBA’e 9 maçla devam edildi. Son şampiyon Raptors, seyircisinin de desteğiyle Nets’i bir sayı farkla mağlup etti ve bu sezon 39. galibiyetini elde etti. Kulüp tarihindeki peş peşe 12 maçlık galibiyet serisi rekorunu 14 maça çıkaran Raptors’ta, Fred VanVleet 29, Serge Ibaka ve Pascal Siakam 20’şer sayıyla oynadı.

Konuk ekipte, Caris LeVert 37 sayılık performansıyla maçın en skorer ismi olurken, Spencer Dinwiddie 21 sayı, 11 asist, DeAndre Jordan 15 sayı, 14 ribauntla "double double" yaptı.

Sonuçlar

     Orlando Magic-Milwaukee Bucks: 95-111

     Charlotte Hornets-Dallas Mavericks: 100-116

     Detroit Pistons-New York Knicks: 92-95

     Toronto Raptors-Brooklyn Nets: 119-118

     Indiana Pacers-New Orleans Pelicans: 117-124

     Minnesota Timberwolves-Los Angeles Clippers: 142-115

     Golden State Warriors-Los Angeles Lakers: 120-125

     Phoenix Suns-Denver Nuggets: 108-117

     Sacramento Kings-San Antonio Spurs: 122-102

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...