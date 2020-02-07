Toronto Raptors’tan tarihi seri

NBA’de geçen sezon ilk şampiyonluğunu yaşayan Toronto Raptors yine kulüp tarihinde bir rekor kırdı. Indiana Pacers’ı 119-118 yenen Toronto Raptors, galibiyet serisini 12 karşılaşmaya çıkardı. Son şampiyon Raptors, bitime 2,5 dakika kala 10 sayı geride olduğu Pacers mücadelesini, seyircisinin de desteğiyle 119- 118 kazandı.

Kulüp tarihinde ilk defa peş peşe 12 maç kazanan Raptors’ta Kyle Lowry 32 sayı, 10 asist, 8 ribaunt, Serge Ibaka 30 sayı, 7 ribaunt ve Pascal Siakam 25 sayı, 9 ribaunt, 5 asist üretti.