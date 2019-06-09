Kawhi Leonard’ın mucizevi üçlüğüyle NBA finaline ilk kez kalmışlardı. Son 2 yılın şampiyonu Golden State Warriors karşısında ise kimse onlara şans vermiyordu. Ancak Toronto Raptors tarih yazmaya artık çok yakın. Tabii ki, sakatlıklar Warriors’a handikap yaratsa da bu yenilgilerin sebebi olamazdı.

Deplasmana taşınan serinin 4. maçında Kevin Durant hariç, Klay Thompson ile Kevon Looney bu kez sahadaydı. Buna rağmen Leonard’ın önderliğindeki Raptors güçlü rakibini 105-92 mağlup edip, finalde 3-1 öne geçti.

36 sayı ve 12 ribauntla ‘double double’ yapan Leonard bu sezon Play-Off’ta 14. kez 30 sayı barajını geçen; Jordan, Olajuwon, Iverson, Bryant ve LeBron’dan sonra bunu başaran 6. oyuncu oldu.

Ayrıca Leonard, Michael Jordan’dan sonra bir ilki başardı. Daha önce NBA final serisinde deplasman maçında top kaybı yapmadan 35 sayı üzeri atmayı başaran tek isim Jordan’dı, şimdi aynı istatistiğe Leonard da ulaştı.

Raptors’ın zaferine Ibaka 20, Siakam da 19 sayıyla katkı sağladı. Warriors’ta Curry 27, Thompson 28, Green 10 sayı ve 12 asistle oynadı.

5. maç salı sabahı

İşi zora giren Warriors’ın tek yapması gereken, 3-1’den geri dönmeyi başaran takım olan LeBron James’li Cavaliers’in 2016 performansını yinelemek. LeBron ve arkadaşları o sezon şampiyonluğu Warriors’tan kapmıştı.

Salı sabahı serinin 5. maçında Kanada’da Golden State Warriors’u konuk edecek Toronto, kalan 3 mücadeleden birini kazanırsa ilk şampiyonluk kupasını müzesine taşıyacak.