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Toronto Raptors - Golden State Warriors NBA Finali başlıyor

NBA'de 2019'un şampiyonunu belirleyecek Toronto Raptors - Golden State Warriors final serisi başlıyor.

30 Mayıs 2019, Perşembe 05:50
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Toronto Raptors - Golden State Warriors NBA Finali başlıyor

NBA’de 2019’un şampiyonunu belirleyecek final serisi bu gece oynanacak ilk maçla başlıyor.

Doğu Konferansı’nı kazanan ve tarihinde ilk kez finale kalma başarası gösteren Toronto Raptors ile son 2 yılın şampiyonu Golden State Warriors kozlarını paylaşacak. Mücadele bu gece TSİ 04.00’te oynanacak ve S Sport erkranlarından yayınlanacak.

Golden State Warriors’a göre daha normal sezonu daha iyi bir galibiyet ortalamasıyla bitiren Toronto Raptors final serisinde saha avantajını elinde bulunduruyor.

4 galibiyet alan taraf, şampiyonluğunu ilan edecek.

Bu arada Warriors’ın skorer ismi, Kevin Durant’in sakatlığı nedeniyle Toronto’nun sahasında oynanacak ilk maçta forma giyemeyeceği belirtildi. 


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