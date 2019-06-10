Toronto Raptors, Golden State Warriors karşısında kupaya kilitlendi

NBA Finalinde bu gece şampiyon belli olabilir. Son iki yılın kupa sahibi Golden State Warriors karşısında kimsenin şans vermediği Toronto Raptors, sahasında oynayacağı serinin 5. maçını kazanması durumunda, tarihinde ilk kez şampiyonluk sevinci yaşayacak.

Mücadele bu gece TSİ 04.00’te başlayıp, S Sport’tan naklen yayınlanacak.

Sakatlıklarla başı dertte olan Warriors’ta sahasında oynadığı 4. maçta Looney ile Klay Thompson forma giymiş ancak Kevin Durant ise kadroda yoktu. Son karşılaşmalara yetişmesi beklenen skorer ismin büyük ihtimal yine forma giyemeyeceği belirtiliyor.







