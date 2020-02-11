Toronto Raptors, galibiyet serisini 15 maça çıkardı

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Minnesota Timberwolves’u 137-126 yenen Toronto Raptors, galibiyet serisini 15 karşılaşmaya çıkardı. NBA’e 9 maçla devam edildi. Son şampiyon Raptors, seyircisinin de desteğiyle Timberwolves’u 11 sayı farkla mağlup etti ve bu sezon 40. galibiyetini elde etti. Kulüp tarihindeki peş peşe 12 maçlık galibiyet serisi rekorunu 15 maça çıkaran Raptors’ta, Pascal Siakam 34 sayı, 6 ribaunt, 5 asistlik performansıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Kyle Lowry 27 sayı, 11 asist, Ogugua Anunoby de 25 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptı. Konuk ekipte Karl-Anthony Towns 23 sayı, 10 ribaunt, D’Angelo Russell 22 sayılık performans sergiledi.

İSTANBUL (AA)