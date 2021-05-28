Tornike Shengelia: Enerjisiz ve yumuşak başlayamayız

Turkish Airlines EuroLeague Final Four'da Rus ekibi CSKA Moskova, temsilcimiz Anadolu Efes ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Zorlu maç öncesinde CSKA'nın yıldızlarından Tornike Shengelia, açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmaya sezon içinde Efes'e karşı kaybettikleri maçta olduğu gibi bir başlangıç yapamayacaklarını belirten Shengelia, "Tamamen farklı bir maç. Ama Efes'e karşı kazandığımız ilk maçtan ve kaybettiğimiz ikinci maçtan dersler çıkardık. Deplasmanda kaybettiğimiz maça başladığımız gibi enerjisiz ve yumuşak başlayamayız. Her pozisyonu son top gibi düşünmeliyiz çünkü bu sadece tek maç. Önemli olan sadece bu" ifadelerini kullandı.



