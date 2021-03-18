Torino'nun İtalyan forveti Simone Zaza, ligde geçtiğimiz gün Sassuolo karşılaşmasında oyuna girdikten sonra maçın kahramanı oldu. Takımı 2-0 gerideyken 72. dakikada oyuna giren Zaza, attığı 2 golle Torino'ya 3 puanı getirdi.

29 yaşındaki futbolcu attığı gollerin yanı sıra yaşadığı gol sevinciyle de İtalyan basınında gündem olmayı başardı. Gol sonrası topu formasının altına sokan ve eliyle emzik işareti yapan golcü futbolcu, baba olacağının sinyalini verdi. Bu sevincin ardından sosyal medyada bebeğin annesinin kim olacağı konusunda tartışmalar başladı. İtalyan basını da bu gelişmeyi manşetlerine taşıdı.

Bebeğin annesi Instagram fenomeni olabilir

Simeone Zaza'nın özel hayatını sır gibi sakladığının belirtildiği haberde, İtalyan golcünün uzun süredir ilişki yaşadığı Instagram fenomeni Chiara BIasi olabileceği iddia edildi. Blasi'nin Instagram'da 3 milyon takipçisi bulunuyor.