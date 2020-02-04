Torino'da Mazzari gitti, Longo geldi

Serie A takımlarından Torino'da Walter Mazzari dönemi sona erdi. Son olarak Lecce deplasmanında 4-0 kaybeden Torino'da 58 yaşındaki deneyimli isim görevinden ayrılırken yerine Moreno Longo getirildi.

04 Şubat 2020, Salı 15:12 Son Güncelleme:
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Torino'da Mazzari gitti, Longo geldi

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Torino’da teknik direktörlüğe Walter Mazzarri’nin yerine Moreno Longo getirildi. Torino Kulübü, 2018’den bu yana takımın başında bulunan Mazzarri’nin görevden alındığını ve 43 yaşındaki İtalyan teknik direktör Longo ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Daha önce Torino’nun genç takımını çalıştıran Longo, Pro Vercelli ve Frosinone’de de görev yapmıştı. Serie A’da 22 haftada 27 puan toplayan Torino, 12. sırada yer aldı. Ligde son iki maçını farklı skorlarla kaybeden Torino, Atalanta’ya 7-0, Lecce’ye 4-0 yenilmişti.

İSTANBUL (AA)


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