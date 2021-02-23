Günümüzde futbol hayatımızın önemli bir parçasıdır. Her takımda olduğu gibi Torino Futbol Takımının da kendine ait stadı bulunmakta ve seyircilerine kucak açmaktadır.

Torino Stadı'nın adı nedir?

Torino Stadı'nın adı Torino Olimpiyat Stadıdır. Yani İtalyanca adıyla Stadio Olimpico di Torino. Stada ismini veren hikaye ise oldukça eskiye dayanmaktadır. O dönemin siyasi ismi Benito Mussolini’nin talimatıyla inşaatına 1932 yılında başlanan stadın açılışı 14 Mayıs 1933 tarihinde görkemli bir şekilde yapılmıştır. Aynı gün Juventus ve Macaristan’ın Uipest Dozsat takımı arasında oynanan müsabaka ile ilk maç oynanmıştır. Maç Juventus’un galibiyetiyle 6-2 gibi bir skorla sonuçlanmıştır.

Aslında 1933 yılındaki Littoriali XI Oyunları için yaptırılan bu görkemli stada, ilk ismi o dönemin siyasi ismi Benito Mussolini’nin adı verilmiştir. Olimpiyat yarışları için özel tasarlanan bu özgün mimaride, zeminde bulunan beyaz granitler ile gülle, disk, çekiç gibi saha sporları da özel tasarlanan alanlarda oynanabilme imkanı bulunmaktadır.

Stadyum açılışını takip eden 1933 yılının hemen arkasından 1934 Dünya Kupası maçları da bu stadda oynanmış, çok önemli müsabakalara ev sahipliği yapmıştır. Bunun dışında İtalya’nın 1934-1935 sezonu Lig Kupası maçları da bu görkemli stada yerini almıştır.

Torino Stadı'nın kapasitesi ne kadar?

Torino Olimpiyat Stadının tam olarak 28,140 kişilik kapasitesi bulunmaktadır. Stadın açılışından beri Torino Kulübü, Juventus ile birlikte burada müsabakalarını düzenlemektedir. Uzun yıllar her iki kulübe de ev sahipliği yapan stadyum, otomobil müzesi olarak bile hizmet vermesinin yanı sıra döneminin en büyük spor tarihi zaferlerine de tanıklık etmiştir.

Delle Alpi stadı açıldıktan sonra kullanılmayan stadyum, 2005 yılında Kış Oyunlarına ev sahipliği yapmış ancak Juventus ve Torino Kulüpleri yeni stad inşaatı sırasında Delle Alpi’den taşınınca yeniden kullanılmaya başlanmıştır. 2011 yılında Juventus Kulübü kendi stadına taşınınca Torino Olimpiyat stadı da tamamen Torino Kulübü’ne ev sahipliği yapmaktadır.