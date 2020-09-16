Töre son virajda

Yeni Malatyaspor’la yollarını ayırmak için cebinden 4 milyon TL ödeyen Gökhan Töre, boşa çıkmasının ardından zaman kaybetmeden Beşiktaş’la masaya oturmuştu. Tecrübeli kanat oyuncusu ve kulüp arasında geçen hafta yapılan ilk görüşmede taraflar anlaşamamıştı. Dün yönetici Erdal Torunoğulları’yla yeni bir toplantı yapan Gökhan Töre’nin menaceri Ali Pektaş’ın, transfer konusunda büyük ölçüde anlaşma sağladığı bildirildi. Beşiktaş’ın garanti ücret ve bonus içeren bir anlaşma karşılığında Töre cephesini ikna ettiği ve son pürüzlerin giderilmesinin ardından resmi imzaların atılacağı bildirildi.