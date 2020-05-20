Torbalı Kaymakamlığı'ndan özel izin alarak, kavurucu sıcakta mama ile su bulmakta zorlanan kedi ve köpeklerin imdadına koşan dernek yöneticileri, Torbalı'nın tam 60 mahallesinde sokak sokak mama dağıttı. Torbalı Belediyesi'nden tedarik ettikleri mamaları sokak hayvanları ile buluşturan Torbalı Galatasaray Taraftarlar Derneği yöneticileri, kendilerine mama desteği veren Torbalı Belediyesi ile sokak canlılarıyla buluşmasını sağlayan Torbalı Kaymakamlığı'na teşekkür etti.

Sokak hayvanlarının yoğun yaşadığı parkların yanı sıra neredeyse ilçenin tüm sokaklarına girerek, yiyecek bulması daha da zor olan hayvanları besleyen dernek yöneticileri, periyodik olarak bu çalışmayı tekrarlamak istiyor. Daha önce de benzer sosyal sorumluluk çalışmalarını yürüttüklerini ifade eden Torbalı Galatasaray Taraftarlar Derneği Başkanı Erkan Akın, "4 günlük kısıtlamada köy ve kent merkezindeki can dostlarımızla buluştuk. İnsanlar dışarı çıkamadığı için sokak canlıları yiyecek ve mama bulmakta zorlanıyor. Biz de yöneticilerimizin talebi ile böyle bir çalışma yapmak istedik. Bize bu süreçte destek olan Torbalı Belediyesi ve Kaymakamlığına teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

DHA