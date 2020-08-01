Topuk Yaylası’nda müthiş buluşma

Yeni sezona büyük hedeflerle girecek olan Fenerbahçe, futbolda Erol Bulut’a, basketbolda Igor Kokoškov’a emanet olacak. Bu doğrultuda basket takımı 10 Ağustos’ta, futbol ise 11 Ağustos tarihinde Topuk Yaylası’nda yeni sezon çalışmaları kapsamında toplanacak. Gelecek sezon bambaşka bir şekle bürünmek isteyen Sarı-Lacivertliler yoğun bir tempoya girecek.

Oyuncular için...

Bu doğrultuda da başkan Ali Koç birtakım önlemler almaya hazırlanıyor. Koç, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle kurmaylarına talimat verdi. Topuk Yaylası’nda yoğun önlemler alırken, dezenfektan işlemleri gerçekleştirilecek. Tesisler, sporcular için en steril hale getirilecek.