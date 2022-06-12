Toprak Razgatlıoğlu’ndan İtalya’da bir zafer bir podyum

2021 Dünya Superbike (WSBK) şampiyonu olarak Türkiye’ye motor sporları tarihindeki en büyük başarıyı getiren Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2022 Dünya Superbike Şampiyonası’ndaki sezonun dördüncü ayağının son yarışında podyuma çıktı. Misano Pisti’ndeki sezonun sekizinci yarışta Pata Yamaha Fabrika Takımı pilotu Toprak Razgatlıoğlu, Alvaro Bautista ile girdiği kıyasıya rekabetin ardından damalı bayrağın altından ikinci sırada geçti.

Geçen senenin dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu sabah saatlerinde koşulan Superpole yarışında harika bir performans ortaya koyarak damalı bayrağın altından birinci sırada geçti. 21 turluk yarışa ilk cepten başlayan Razgatlıoğlu, iyi bir start alarak yerini korumayı başardı. Zorlu geçen yarış boyunca Toprak Razgatlıoğlu ve Alvaro Bautista kıyasıya bir rekabete girişti. Son turda Toprak Razgatlıoğlu damalı bayrağın altından ikinci sırada geçerek Misano Pisti’ndeki yarış haftasında podyuma çıkmayı başardı. Bu sezon 1 numaralı motosikletle yarışan Razgatlıoğlu, dokuzuncu ve onuncu yarışlarına 15-17 Temmuz tarihlerinde İngiltere’de çıkacak.