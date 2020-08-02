Toprak Razgatlıoğlu Superbike’ta üst üste ikinci kez podyumda

Türkiye’nin yetiştirdiği en yetenekli motosiklet sporcularından biri olan Toprak Razgatlıoğlu, yeni takımı PATA Yamaha ile İspanya’da üst üste ikinci podyumuna çıktı. Verilen 5 aylık aranın ardından yeniden başlayan 2020 Dünya Superbike Şampiyonası’nın ikinci durak noktası olan Jerez’de piste çıkan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, ilk yarışta olduğu gibi üçüncü olarak podyuma çıkmayı başardı.

Yarışa 10. cepten başlayan Toprak Razgatlıoğlu, kısa sürede üst sıralara tırmandı. Harika bir performans ortaya koyarak yerini damalı bayrağa kadar koruyan Toprak Razgatlıoğlu bu sonuçla, pilotlar sıralamasında 66 puanla 4. sırada yer aldı. Dünya Superbike Şampiyonası Portekiz GP’si 9 Ağustos’ta koşulacak.

2020 Dünya Superbike (WSBK) Şampiyonası'nda Yarış Takvimi

7 Ağustos - 9 Ağustos: Portekiz

28 Ağustos - 30 Ağustos: İspanya - Aragon

4 Eylül - 6 Eylül: İspanya - Aragon

18 Eylül - 20 Eylül: İspanya – Katalunya

2 Ekim - 4 Ekim: Fransa – Magny Cours

9 Ekim – 11 Ekim: Arjantin – Villicum

6 Kasım – 8 Kasım: İtalya – Misano