Toprak Razgatlıoğlu, liderliğini sürdürdü

İspanya’daki Barselona Pisti’nde gerçekleştirilen 2’nci yarışta Toprak Razgatlıoğlu, puanını 399’a yükseltti. İlk yarışta motosikletindeki sorun sebebiyle liderliği Jonathan Rea’ya kaptıran Toprak, bir gün sonra liderlik koltuğunu devraldı.

Sezonun 9’uncu durak noktasındaki ilk yarışta motosikletindeki elektrik aksamında yaşanan sorun sebebiyle yarışı bırakan Toprak, şampiyona sıralamasında zirveyi Jonathan Rea’ye kaptırmıştı. Bugün gerçekleşen yarışı ise 2’nci sırada tamamlayan Razgatlıoğlu, bir gün sonra şampiyona liderliğini devralmayı başardı.

OLAYLI YARIŞ

Yarışa 2’nci sırada başlayan PATA Yamaha pilotu Toprak Razgatlıoğlu, iyi start alarak liderliği Jonathan Rea’nin elinden aldı. Olaylı başlayan yarışta, henüz 1 tur tamamlandığı sırada Tom Sykes ve Lucas Mahias’ın kazası sebebiyle kırmızı bayraklar çıktı. Sürücüler pit alanına giderken Tom Sykes ambulansla sağlık merkezine götürüldü. Yarış, bir süre sonra sürücülerin Superpole yarışının sonucuna göre gride dizilmesiyle tekrar başladı. Yeniden 2’nci sırada başlayan Toprak Razgatlıoğlu, ilk virajda liderliği almayı başardı. Yarışın geri kalan kısmında Ruben Rinaldi ile liderlik mücadelesi veren Toprak, damalı bayrağın altından 2’nci sırada geçti. Toprak Razgatlıoğlu bu sonuçla pilotlar sıralamasında puanını 399’a çıkardı ve Katalonya’daki yarış haftasında şampiyona liderliğini sürdürmeyi başardı.

Dünya Superbike Şampiyonası takviminin 10’uncu durak noktası 24-26 Eylül tarihlerinde İspanya’daki Jerez Pisti’nde koşulacak.

DHA