Toprak Razgatlıoğlu kaza yaptı

Dünya Superbike Şampiyonası’nın Hollanda’da düzenlenen dördüncü ayağının sıralama turlarında gerçekleşen kazada hafif yaralanan Toprak Razgatlıoğlu, bugünkü yarışa katılamayacak.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası’nın Hollanda’da düzenlenen dördüncü ayağının sıralama turlarında kaza yaptı.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre Hollanda’nın Assen kentindeki 4,542 kilometre uzunluğundaki pistte gerçekleştirilen sıralama turlarında, İspanyol Alvaro Bautista, Japon Ryuichi Kiyonari ve Toprak Razgatlıoğlu arasında kötü hava şartlarının da etkisiyle kaza yaşandı.

15. turda gerçekleşen kaza sırasında motosikletinden düşerek hafif yaralanan Turkish Puccetti takımının sporcusu Razgatlıoğlu’nun sağlık merkezine kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya rağmen sıralama turlarını 1.35.844’lük derecesiyle 10. sırada tamamlayan Toprak Razgatlıoğlu, bugünkü yarışa katılamayacak. Sağlık durumundaki gelişmelere göre Toprak’ın yarınki yarışta mücadele edip edemeyeceği belli olacak.

Dördüncü ayağın ikinci yarışı, yarın TSİ 15.00’te başlayacak.

AA