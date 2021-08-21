İspanya’daki Navarra Pisti’nde gerçekleştirilen ilk yarışta Toprak Razgatlıoğlu, 8'inci basamakta başladığı yarışı 3'üncü sırada bitirdi.

PATA Yamaha pilotu Toprak Razgatlıoğlu bu sonuçla pilotlar sıralamasında puanını 279’a çıkararak ikinci sıradaki konumunu korurken, yarışı kazanan Scott Redding puanını 241’e getirdi. İkinci olan son dünya şampiyonu Jonathan Rea ise 286 puanla şampiyonlar sıralamasında birinci sırada bulunuyor.

Dünya Superbike Şampiyonası takviminin 7'nci durak noktasındaki ikinci yarış yarın TSİ 15.00'de koşulacak.

DHA