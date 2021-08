Toprak Razgatlıoğlu: En büyük hayalimiz dünya şampiyonu olmak

İspanya’nın Navarra Pisti’nde 22 Ağustos’ta gerçekleşen yarışı canlı yayımlayan İspanyol devlet televizyonu RTVE’nin internet sitesinde "Razgatlıoğlu ulaşılamaz" ve "Yenilmez olduğunu gösteren Osmanlılı yarış sırasında rakipleriyle arasındaki mücadeleden kısa sürede sıyrıldı. Hata yapmayarak, dünya şampiyonluğu mücadelesine daha da heyecan kattı." yorumlarının yapıldığı Toprak Razgatlıoğlu, bu sezonki başarılarını AA muhabirine değerlendirdi.

Dünya Superbike Şampiyonası’nda 2018’den bu yana yarıştığını belirten ay-yıldızlı sporcu, "2021 sezonunda şu ana kadar Dünya Superbike Şampiyonası’nda 6. birincilik kazandık, inşallah diğer yarışlarda da devam eder. 2020 ve 2021 sezonu bizim için daha profesyonel oldu çünkü Yamaha fabrika takımına geçtim, fabrika takımı olduğu zaman işler daha profesyonel oluyor." diye konuştu.

Geçen yıl iyi olsa da sezon sonu şampiyonluğa ulaşamadığını hatırlatan mili motosikletçi, şöyle devam etti:

"Futboldan örnek verecek olursak Real Madrid, Barcelona gibi bir takımla anlaşıp ondan sonra kendi kariyerimize bakıyoruz. Benim için son iki sezon daha iyi oldu, çünkü birincilikler, podyumlar... Geçen seneye ilk yarışımızda birinci olarak başladık ama sonraki yarışlarda tabii büyük bir düşüş yaşadık. Son yarışlarda birincilikler aldık ama yetmedi o, şampiyonayı 4. bitirdik. Bu sene güzel başladık, sezonun ortalarına geldik ve ortalarında daha da yükseldik, şimdi daha da yükselerek gidiyoruz. Her yarışta ikincilik, birincilik, bu şekilde devam ediyor. Ayrıca şu an şampiyonada birinci sıradayız, 6 kez üst üste dünya şampiyonu olmuş şampiyonla (Jonathan Rea) puan durumunda kıyasıya kapışıyor, denilebilir. Aynı puandayız ama ben ondan bu sezon daha fazla birincilik aldığım için şu an onun önündeyim."

"En dişli rakip olarak tabii ki de Rea’yı görüyorum"

Hollanda yarışında yaşadıkları kaza sonrası şampiyonanın kaçtığına dair çok üzüldüklerini ifade eden Toprak Razgatlıoğlu, "Aslında her sene en büyük hayalimiz dünya şampiyonu olmak, bu sene çok güzel başladık ve çok güzel gidiyor her yarış. Sadece Hollanda’da Assen Pisti’nde takım arkadaşımın bana çarpması sonucu yarış dışı kaldım, orada tabii ki de hepimizin morali çok bozulmuştu, puan alamamıştık yarıştan, Jonathan Rea ile aramızdaki fark 37 puana yükselmişti. Ancak bir yarış sonra biz o puanlarımızı toplayıp tekrar şampiyonaya dahil olduk. Normalde o zaman ’Şampiyona bitti.’ demiştik, şimdi artık geri geldik." ifadelerini kullandı.

Şampiyonanın henüz sona ermediğine işaret eden milli motosikletçi, "Birinci sıradayım ama daha 6 yarışımız var, şu an tabii sevinemiyoruz, çünkü ne olacağını bilmiyoruz. Şampiyonluk için mücadele veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Haftaya Fransa yarışıyla sezona devam edeceklerini kaydeden Toprak Razgatlıoğlu, kalan yarışlar için "Bir hafta ara var, daha sonra ise 3 hafta arka arkaya Avrupa’da yarışımız var. İspanya, tekrar İspanya’da bir daha yarış, sonra Portekiz’e geçiyoruz. Oradan geleceğiz ve Arjantin’e gideceğiz. Bir yarışın olup olmayacağı belli değil, Kovid-19 salgınından ötürü, o önümüzdeki haftalarda belli olacak. Belki de Arjantin’de sezonumuz bitebilir." şeklinde bilgi verdi.

Sezon sonuna kadar 311 puanı bulunan Jonathan Rea ve 273 puanla 3. sırada yer alan Scott Redding ile rekabet içinde olacaklarını aktaran 24 yaşındaki sporcu, "En dişli rakip olarak tabii ki de Rea’yı görüyorum. Puan sıralamasına bakmıyorum, gittiğim her yarışı en iyi pozisyonda bitirmeye çalışıyorum. Tabii ki de her zamanki gibi hedefimiz birinci olmak." ifadelerini kullandı.

Dünya Superbike Şampiyonası’nda en iyi sezonunu geçirdiğini vurgulayan milli sporcu, "Sene sonunda şampiyon olma ümidimiz çok yüksek, inşallah da öyle olur. O tarafı düşündükçe insan stres yapmıyor da değil, çünkü şampiyon olmayı çok istiyorum. Ama biz çıktığımız her yarışı kazandıkça o şampiyonluk bize gelecek zaten, inşallah öyle olur." diye konuştu.

Bu sezon İngiltere’deki ilk yarışında çok güzel bir anısı olduğunu anlatan Toprak Razgatlıoğlu, "İngiltere’de pist yarı ıslak, yarı kuruydu ve silik lastiklerle yani gerçek yarış lastikleriyle çıkmıştık, yağmur lastiği yoktu. Orada ben ilk turda 2. sıraya yerleştim, 13. sıradan start almıştım. İkinci turumda 1. sıraya geçip açık ara yarışı kazanmıştım. O yarış benim için çok inanılmaz bir yarıştı." ifadelerini kullandı.

MotoGP’den gelen tekliflere nasıl bakıyor

MotoGP’den gelen tekliflere nasıl baktığına yönelik soruya milli motosikletçi, "MotoGP’den teklifler geldi, çoğu kişi de MotoGP’ye geçmemi istedi ama bizim düşüncemiz şuydu; burada (Dünya Superbike Şampiyonası) dünya şampiyonu olmak, çünkü bizim öncelikli hayalimiz buydu. Burada şampiyon olduktan sonra MotoGP’ye gitme düşüncemiz vardı, kafamızdaki planı devam ettiriyoruz. İnşallah dünya şampiyonu olursak MotoGP’yi düşünüyoruz." şeklinde yanıt verdi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu’nun koordinesinde çalıştıklarını, Sofuoğlu’nun her yarışta yanlarında olmasının ve desteğinin çok önemli olduğunu belirten Toprak Razgatlıoğlu, açıklamalarını şöyle tamamladı:

"Kenan ağabeyin bizlerin yanında olması, çok güzel moral oluyor. Yarışa başlarken bize anlattığı, bizi kafa olarak rahatlattığı zamanlar oluyor. Biz her gittiğimiz yarışta aslında onu arıyoruz, ama uzakta da olsa her yarışa gitmeden önce Kenan ağabey ile konuşurum, bir değerlendirme yaparız. Çünkü stres oluyor, heyecan oluyor. Bizim açımızdan çok güzel. Ayrıca Türkiye’de neredeyse her gün diğer motosikletçilerle hep beraber antrenman yapıyoruz. Tabii ki de bir dünya şampiyonuyla antrenman yapmak çok önemli. Yurt dışındaki sporcuların hepsi Türkiye’ye gelip bizimle antrenman yapmak istiyor. O yüzden çok şanslıyız, o da bizim için elinden geleni yapıyor. Biz de onun yaptıklarını boşa çıkarmamak için elimizden geleni yapıyoruz."

