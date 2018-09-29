Toprak Razgatlıoğlu 8. sırada tamamladı

Fransa’da düzenlenen sezonun 11. ayağındaki ilk yarışta birinci olan Kawasaki takımından Rea, şampiyonluğu garantiledi. Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, mücadeleyi 8. sırada tamamladı.

29 Eylül 2018, Cumartesi 15:47
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Dünya Superbike Şampiyonası’nın Fransa’daki 11. ayağının ilk yarışını kazanan Kawasaki takımının Büyük Britanyalı pilotu Jonathan Rea, şampiyonluğunu ilan etti.

Fransa’nın başkenti Paris yakınlarındaki 4,411 kilometrelik Magny-Cours Pisti’nde düzenlenen yarışların ilki tamamlandı.

Kawasaki takımından Jonathan Rea, 2. cepten başladığı mücadeleyi ilk sırada bitirdi. Rea’nın takım arkadaşı Tom Sykes 2’nci, Barni takımından Xavi Fores de 3. oldu.

Bitime 5 yarış kala en yakın takipçisiyle arasındaki farkı 130 puana çıkaran Rea, peş peşe 4. şampiyonluğuna ulaştı.

Kawasaki Puccetti pilotu Toprak Razgatlıoğlu ise bitiş çizgisini 8’inci sırada geçti ve şampiyonada 116 puanla 9. sıradaki yerini korudu.

Fransa ayağının ikinci yarışı, yarın TSİ 16.15’te koşulacak.

- Sürücüler klasmanı

1. Jonathan Rea (Büyük Britanya): 445 puan

2. Chaz Davies (Büyük Britanya): 315

3. Michael van der Mark (Hollanda): 293

4. Tom Sykes (Büyük Britanya): 260

5. Marco Melandri (İtalya): 239

9. Toprak Razgatlıoğlu (Türkiye): 116

AA

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