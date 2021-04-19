3 ay boyunca, aylık seriler halinde sürecek mücadelede Rocket League takımları 45.000₺’lik ödül havuzuna ortak olabilmek için kıyasıya rekabet edecekler.

Nisan ayı boyunca harika karşılaşmalar izledik. 21 Nisan 2021 Çarşamba günü saat tam 19:00’de başlayacak olan Nisan ayı finallerinde, Haziran ayındaki büyük final için mücadele eden 8 başarılı takımın kıyasıya rekabetlerine tanık olacağız. Karşılaşmaları çarşamba günü twitch.tv/ESAesportsTV kanalından takip edebilirsiniz.

Nisan ayı şampiyonu belirlenince, Mayıs ayı serisi için 1 hafta ara verilecek ve birinci hafta kayıtları açık olacak. Nisan ayında mücadele eden tüm takımlar, kendilerini göstermek için bir şansa daha sahip olacak.