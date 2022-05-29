UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool, Real Madrid'le Paris'te karşı karşıya geldi. Heyecan dolu müsabaka İspanyol devinin 1-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

DEV KUPAYI 14. KEZ MÜZEYE GÖTÜRDÜLER

Vinicius'un golüyle karşılaşmadan zaferle ayrılan Beyaz Şimşekler, bu kupayı 14. kez müzesine götürerek rekorunu geliştirdi. Toni Kroos performansıyla takım savunmasında ön plana çıkan isim oldu.

YÜZDE 92'LİK PAS İSABETİ TUTTURDU

92 kez topla buluşan deneyimli orta saha oyuncusu, 82 pas yaptı ve yüzde 92'lik pas isabeti tutturdu. Ayrıca 3 kez top kaptı ve 11 ikili mücadelenin 7'sini kazanarak önemli bir oyun ortaya koydu.

5. ŞAMPİYONLAR LİGİ KUPASI

1 kez Bayern Münih formasıyla dev kupayı kaldıran Alman yıldız, 4 defa da Real Madrid'de bu mutluluğu yaşadı. Kroos toplamda 5 Şampiyonlar Ligi Kupası ile göz kamaştıran bir kariyere imza attı.

Kroos Şampiyonlar Ligi finalinin ardından soruyu beğenmeyince röportajı terk etti. Alman muhabirin, "Liverpool maçta zaman zaman ezici bir üstünlüğe sahipti, zafere şaşırdın mı?" sorusunu beğenmeyen Alman oyuncu röportajı yarıda kesti.

'LIVERPOOL'A KARŞI ZORLANMAK ŞAŞIRTICI DEĞİL'

"Açıkçası mantıklı sorular düşünmek için 90 dakikanız vardı" diyen tecrübeli oyuncu, "Şimdi bana bunun gibi iki b**tan soru soracaksın. Liverpool'a karşı zorlanmak şaşırtıcı değil." Kısa bir süre sonra yeniden kameraya dönen Alman oyuncunun "Çok kötü, çok kötü" ifadelerini kullanması dikkat çekti.