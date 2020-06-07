Real Madrid'in Alman yıldızı Toni Kroos, GQ dergisine röportaj verdi. Kroos, eşcinsel futbolcularla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Tecrübeli futbolcu, futbol içerisinde eşcinselliğe olan bakış açısıyla ilgili konuştu. Alman yıldız, "Bir tarafım şüphesiz tam özgürlük içerisinde yaşamamız gerektiğini söylerken, bir tarafım eşcinsel bir oyuncunun bunu açıklaması konusunda endişe duyuyor" dedi.

Kroos bu fikrini ise şu görüşe dayandırdı:

"Eşcinsel oyunculara bunu açıklamalarını tavsiye etmek konusunda kararsızım. Çünkü saha içerisinde bazı kelimeler çok kolay kullanılabiliyor ve duygular çok yüksek yaşanıyor. Eşcinsel olduğunu açıklayan futbolcunun rakipleri ve rakip taraftar tarafından küçük düşürüleceğinden endişe duyuyorum."

"Her futbolcu bunun dezavantajlarını ve avantajlarını düşünmek zorunda. Ancak gördüğüm o ki bugüne kadar bunu açıklayan herkes avantajlı olamadı. Yine de oyuncular bu kararı verirse eminim birçok kulüp, oyuncusunu destekleyecektir."

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