Karşılaşmanın oynanacağı Bolt Arena Stadı’nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Fin teknik adam, "Çok yağmur yağıyor, hava da rüzgarlı. Sahanın yapay çim olması bizim için avantaj, rakip için dezavantaj." ifadelerini kullandı.

Toni Koskela, Fenerbahçe ’nin ilk maçtan daha farklı oynayacağını düşünmediğini belirterek, "Bu yüzden biz de ilk oyuna göre fazla bir değişiklik yapmayı düşünmüyoruz, iki gol atıp kazanmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçeli yıldız oyuncu Enner Valencia’dan çekindiğini vurgulayan Koskela, Mesut Özil’in de dünya çapında kaliteli bir oyuncu olduğunu sözlerine ekledi.

AA