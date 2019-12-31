Tomislav Glumac resmen Ümraniyespor'da

TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Balıkesirspor ile yollarını ayıran Tomislav Glumac'ı kadrosuna kattı.

31 Aralık 2019, Salı 06:01
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Tomislav Glumac resmen Ümraniyespor'da

TFF 1. Lig’de şampiyonluk hedefleyen ekiplerinden Ümraniyespor, Balıkesirspor ile yollarını ayıran Tomislav Glumac’ı kadrosuna kattı.

Süper Lig’den bu yana 4 sezondur Balıkesirspor forması giyen Glumac’la 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

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