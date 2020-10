Tomas Van Den Spiegel Yeniden ULEB Başkanı Seçildi

Tomas Van Den Spiegel yeniden seçilmesiyle ilgili şunları söyledi:

“Tekrar seçildiğim için mutluyum ve tüm üye liglere güvenleri için teşekkür ederim. Önümüzdeki 4 yıl boyunca her birini tekrar temsil etmeyi dört gözle bekliyorum. İlk dönemimde tüm üyeler arasında kurduğumuz mevcut ivmeyi ve birlikteliği sürdürmek benim için önemli. Birlikteliğimiz, yaptığımız birçok işin yanı sıra, yakın zamanda Euroleague'e karşı Avrupa Komisyonu'na sunulan rekabet şikayetinde doruğa ulaştı. Avrupa spor modelini korumanın yanı sıra, yerel ligler olarak yerimizi korumamız ve genel olarak ulusal lig basketbolunu korumamız benim için esastır. Ayrıca, ULEB'in her zaman üyelerimizin çıkarlarını korumayı amaçlayarak, çeşitli düzeylerde tartışmalara ve karar alma süreçlerine aktif olarak katılmasına izin veren, kurulmuş uluslararası ilişkilerimizi daha da geliştirmeye çalışacağım.

ULEB'in geleceği konusuna gelince, diğer bütün işlerimizin yanı sıra, ULEB’in genişlemesini ve ortaklık gelişimini keşfedecek bir stratejik komitenin kurulmasıyla organizasyonun iç işleyişini optimize etmeyi hedefliyoruz.”