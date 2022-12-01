Ajansspor'un haberine göre Gaziantep FK takımında şok bir gelişme yaşandı. Çekya Milli takımı'nda da forma giyen Tomas Pekhart, Türkiye'den ayrılma kararı aldı. Peckhart ile Gaziantep FK'nin sözleşme feshi konusuda anlaştığı belirtiliyor.





Frantisek Rajtoral Gaziantep'te ölmüştü

Gaziantep Güneş gazetesinin haberine göre Çekyalı futbolcunun perde arkasında yakın arkadaşı Frantisek Rajtoral'ın Gaziantep'te intihar etmesi yatıyor.

Milli takımdan arkadaşlar

O dönem Gaziantepspor'da oynayan Frantisek Rajtoral, girdiği bunalım sonucu 23 Nisan 2017'de kendini öldürdü. Rajtoral ile Pekhart Milli Takım 'dan yakın arkadaştılar.

Tomas Peckhart sezon başında zor ikna edildi

Tomas Pekhart, Frantisek Rajtoral'ın kendini öldürdüğü kente başta gelmek istemedi. Ancak uzun süren uğraşlar sonucu ikna edildi.

Gaziantep'te mutlu olamadı

Gaziantep'e gelmesinden sonra Tomas Pekhart'ın yüzü gülmedi. Her şeyden şikâyed eden Çekyalı futbolcu, şehri beğenmediğini yakın çevresine söyledi.

Rajtoral'in evine gitti, psikolojisi bozuldu

Peckhart, Rajtoral'ın intihar ettiği evin bulunduğu bölgeye gidip inceleme yaptı. Bu futbolcunun psikolojisini iyice bozdu.

İlgili Haberler Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut’un hedefi ilk 10





Eşiyle arası açıldı

Evinde tuvalete girerken bile rahatsızlık yaşan Tomas Pekhart, Çekya'da bulunan eşine devamlı korkularından bahzetmeye başladı. Bir süre sonra bu nedenle eşiyle arası bozuldu.

Menajerine ayrılık talimatı verdi

Eşiyle arasının bozulmasının ardından Peckhart, menajerine ayrılık talimatı verdi. Futbolcunun menajeri ve kulüp sözleşmenin feshi konusuda anlaşma sağladı.