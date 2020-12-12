Tomas: Çok önemli bir 3 puan kazandık

Süper Lig’in 12. haftasında Çaykur Rizespor evinde Göztepe’yi 3-2’lik skorla mağlup etti. Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas maç sonu gazetecilere yaptığı açıklamada, basit goller yiyerek rakibe umut verdiklerini ve bu hataları düzeltmek için çalışacaklarını belirtti. Tomas, “Oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok önemli 3 puan kazandık. İnşallah bu seriyi devam ettireceğiz. Zor bir maç oldu. Maçın başında iyi başladık, 3 bölgeyi daha fazla kullansaydık daha farklı olabilirdi. Çok basit goller yiyerek rakibe hayat verdi. Bu hataları düzeltmemiz gerekiyor. Çok önemli bir maç oldu. Hakemin bugün iyi maç yönettiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

İHA